羅姓駕駛一度受困車中。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

小貨車撞擊後嚴重變形。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗三灣鄉大河村八股農路5日上午9點多，發生小貨車和曳引車碰撞車禍事故，66歲羅姓小貨車駕駛一度受困車內，經消防人員搶救送醫，所幸無大礙。

根據了解，羅姓駕駛開著小貨車，沿八股農路由東向西行駛，結果與盧姓曳引車駕駛發生碰撞，導致羅的小貨車體全毀、扭曲變形，羅男也受困駕駛座中等待救援。

消防人員獲報後到場搶救，並用破壞器將羅男救出，所幸羅只有腿部挫傷，經警方酒測雙方酒測值0，車禍原因和責任待調查釐清。