29歲林女21日凌晨酒駕開BMW Z4敞篷跑車返回淡水時撞死交管工人，她不但被起底無照且已有2次酒駕紀錄，撞人當下還企圖肇逃，被攔下後酒測值達0.77毫克，她臉書常曬出與男友的親密合照，男友稍早出面說，對於女友行為相當抱歉，但對於她無照酒駕並不知情，先前就有要她「低調點」。

據《三立新聞》報導，林女男友事後對於女友行為感到相當抱歉，強調「錯了就是錯了」，稱對於女友無照且多次酒駕表示不知情，只要求對方「低調點」；而林女的鄰居則說對於林女職業不清楚，「就是做比較特殊、特種行業吧」，稱林女經常酒醉回家，撞得身上都是傷，且她全身整型花了1百多萬。

林女曾在臉書曬出手握2大疊美鈔的照片，誠徵好友加入同行業，標榜最低薪資為8萬。（翻攝自當事人臉書）

林女與友人今（21）凌晨自北市某餐廳酒後堅持開車返家，行經淡水民權路時撞上方男，在現場一度想逃逸，被攔下後還朝人尖叫，事後酒測值達0.77毫克；林女被查出有詐欺、毒品前科，沒有汽車駕照，卻已有2次酒駕紀錄。臉書上經常秀身材照，還標註自己畢業於北京服裝學院，經查林女僅高中畢業。

林女上月還入住四星級的公寓式溫泉飯店，上月中還秀出握著2大疊100元美鈔的照片，寫下「想賺錢來找我吧，月入6-8位數，低（底）薪8萬外加包吃包住包機」，文末標註「實現你的快樂的目標，有錢就能任性，有錢就是王道。」目前檢方已對林女聲押禁見。