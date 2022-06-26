一名女網友先前與男友打算做壞壞的事情時，意外在男友的屁股中發現一根10公分的黑髮，但她本身有漂髮，實在想不通頭髮的主人是誰，男友也一頭霧水。不少網友猜測，可能是共用洗衣機時沾上的，還有人大膽預言原PO男友出軌，才會沾上他人毛髮。

這名女網友在社群平台《Dcard》感情板發文，透露22日晚間準備替男友做壞壞的事時，竟發現男友的屁屁卡上一根10公分的黑色髮絲；女網友解釋，她有漂髮過，且長髮及腰，因此絕對不是髮絲主人，男友也表示不知情，她實在放心不下，好奇詢問廣大網友是否有相關經驗。

文章曝光後，不少網友開始瘋狂猜測，「他的陰毛吧」、「如果他有跟其他家人同住的話，也有可能是家人的頭髮」、「至少不是在屁股看到長長的卷毛」、「阿就是留長頭髮男性友人」、「會不會是你男友的頭髮，女生頭髮10公分是男生頭欸」、「我衣服跟家人一起洗，還滿常發現長髮的」。

對此，原PO更新文章表示，她還真的沒想過頭髮有可能是男友的，相當謝謝網友的集思廣益，唯一心得只有，如果有網友想抓姦可以嘗試查看Google Maps的時間軸功能，還強調「真的可以試試看。」