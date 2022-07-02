江惠儀奪下第二座台語歌后，男友特地來後台送上祝福。（ 粘耿豪、羅永銘攝）

江惠儀2日憑專輯《空》奪下第二座金曲台語歌后寶座，事後受訪時，她交往7年的製作人男友三秒也上台開心送祝福，2人早已對未來都共識，計畫之後會去登記結婚，男友更拿著金曲獎座打趣作勢下跪求婚，但他馬上澄清：「會變成新聞標題，完了，但真的還沒求婚。」

江惠儀很感謝家人、男友等人一路以來支持，男友也表示，他們個性都屬於自然隨性，目前尚未決定求婚、登記結婚的日期，也可能哪天感覺來了就突然去登記結婚。

她得獎的2張專輯皆由男友擔任製作人，感性說，與男友認識、交往後，也接觸許多不同的音樂，加上他們私下互動自在、享受日常，讓2人默契合作創作激發出更多音樂想法。

她一得獎後開心說，自己的話本來就很少，謝謝製作人、工作夥伴，讓她不用穿高跟鞋，很自在站自金曲獎典禮的台上，並用台語說，希望大家現在不管用什麼語言來表達，只希望台灣越來越好，「每一個人都能有的立場不同，珍惜民主自由的精神。」