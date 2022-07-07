女歌手蕭亞軒（Elva）2日驚喜現身第33屆金曲獎頒獎典禮，霸氣宣告：「Elva is back.」想不到觀眾把焦點放在她的鼻子，質疑是否動過刀，所以「蕭亞軒鼻子」一度成為熱門關鍵字。今（7日）蕭亞軒轉分享Podcast節目討論她鼻子的片段，並致意：「謝謝你們為我金曲那天平反，很專業的分析，跟我們想的一樣」，而造成蕭亞軒鼻型突兀的主因也跟著水落石出。

蕭亞軒轉發的Podcast節目《愚樂百昏百》音檔片段，內容是講看了本屆金曲獎的心得，主持人歐娜表示蕭亞軒還是很漂亮，也覺得其鼻子沒有太多變化，卻有超多人在討論，初步推測應是妝容的關係；另一位主持人劭中則坦言蕭亞軒一登場時，他有一點被嚇到：「怎麼變鷹勾鼻？」，後來發揮柯南的精神，認真地找定格照片並放大觀察，發現那只是陰影：「她頂光，頭上的燈光打下來，鼻子的下緣就變成有一區陰影，導致遠看很像鷹勾鼻。」劭中接著用膚色覆蓋那塊陰影，蕭亞軒的鼻子果然變正常了。

歐娜笑說既然是陰影的問題，打趣地建議蕭亞軒金曲獎當天應要撐洋傘出場，或是用手電筒由下往上照平衡頂光，不然睽違多年重大回歸，結果都被鼻子模糊焦點，真的會氣死。

蕭亞軒今（7日）在臉書轉PO該節目的「科學辦案」片段，謝謝《愚樂百昏百》替她平反，讚嘆分析得很專業，最後幽默地笑說：「我應該真的需要撐陽傘出場。」