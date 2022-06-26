一名男網友表示，自己有天和女友聊天提到對哪任前男友印象最深，沒想到女友僅說「我以前比較愛玩」就沒有下文，讓他傻眼的上網詢問到底是什麼意思，許多網友看了之後則紛紛予以安慰，但也有人認為原PO無須太過在意過去。

原PO在PTT發文表示，自己和女友聊天提到「交過的男友哪個印象最深？」女友思考後卻只回應一句「我以前比較愛玩」，完全文不對題讓他超傻眼，不過女友愣了幾秒後卻再也不作任何回應，讓他好奇詢問，「請問這是什麼意思啊？」

對此，許多網友紛紛表示「前人種樹後人乘涼」、「很多男生的意思」、「技能滿點，賺到了」、「幸福，什麼都會」、「各種姿勢，各種玩法都解鎖了，讚讚讚」、「會是個好女友」、「黑到不行」、「表哥可以開十桌，外加長輩桌」、「就不要娶，也當前男友，就不怕了」。

不過也有人認為女友願意誠實、委婉的回答，原PO不用太過在意，「都一堆沒經驗的，女的這麼說就是不想前男友來被比較也算口風緊，其實這種女的不錯，你總不希望你女友講你的尺寸，性能力到時分手後講給新男友聽」、「條件還可以的男女大多在學生時期就會有過異性交往經驗了，真的拘泥於處男／處女的話，大概也只能往條件極差的找」、「床上大膽、自信、有魅力，我覺得沒啥好挑的，除非你有處女情節嘔嘔嘔」。