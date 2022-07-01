一名黃姓男子與女網友小美結識後，雙方因約砲後而成為情侶，但小美仍無法忘懷前男友，甚至還持續連繫，導致黃男醋勁大發，逼她到住處談判，但小美表示並不想與前男友分手，導致黃男大怒竟強押她在床上強行欲性侵，但小美以「下體感染」拒絕仍遭黃男硬上得逞遭小美提告，一審獲得小美原諒且和解，判緩刑5年，並接受法治教育4場次。未料黃男上訴，高等法院撤銷緩刑所附負擔，改提供240小時義務勞務、接受20小時法治教育課程。

根據判決書，黃姓男子透過「愛派」網路交友軟體聊天認識女網友小美，兩人曾發生一夜情性關係，惟因小美與前男友藕斷絲連，不願意小美回頭找前男友交往。黃男不甘願仍不放手，先打電話約小美見面遭到拒絕，竟直接到她家樓下等候，並恐嚇若不見面，要找她家人聊天。

小美因不願家人遭受騷擾而答應前往黃男租屋處見面，同時談判雙方感情問題，小美表示仍放不下前男友，黃男則要求她斷絕聯絡、封鎖刪除前男友，甚至還要「處理」他，當下黃男突然抓狂，竟將小美強壓在床上脫去衣物，小美「下體感染」拒絕，黃男仍強行上得逞。

事後小美接到公司主管電話要求送資料去公司，但抵達公司後，主管見她神色有異，經詢問小美後得知她受到侵犯，立刻陪同她至警局報案。

一審法官審理時，黃男因當庭表示悔意，且與小美達成調解並履行完畢，也獲得小美同意給予緩刑宣告，因此宣告緩刑5年，命他1年內接受4場次法治教育課程導正觀念。

黃不服上訴，高等法院對一審判決關於緩刑所附的負擔撤銷，緩刑期間付保護管束，並提供240小時義務勞務、接受20小時法治教育課程，其他上訴駁回。