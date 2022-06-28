一名男子阿明，與前妻離婚後3個月後以討債為由約，透過友人約出前妻，恐嚇「我有你的不雅影片，不跟我嘿咻，我就把影片外流」，用暴力手段將前妻押往摩鐵，用膠帶綑綁後性侵甚至拍性愛片，女方事後驗傷報警，阿明一審判4年10個月和1年有期徒刑，二審時雙方以68萬元與和解，並獲得前妻原諒，改判有期徒刑2年，緩刑5年。

根據判決書，男子阿明因前妻躲避聯繫，在離婚3個月後，向要追討債務為由，找了一位友人約出前妻，但前妻談判時，提議以發生性行為抵債遭拒絕，將前妻強行推上汽車後座，並將車門上鎖，強邀她前往汽車旅館嘿咻。

但前妻拒絕並試圖逃離，仍遭阿明拉扯、咬右手臂，而強行將她推回汽車後座載往某汽車旅館，途中還恐嚇：「我有你的不雅影片，不跟我去開房間，我就把影片外流」、「你敢出聲音就掐死你」。

進入汽車旅館後，阿明要求前妻自行脫衣，又恐嚇「不聽我的話就讓你死在這裡，反正也沒人知道」，隨後將女方壓在床上，以膠帶將雙腿綑綁，隨後進行性侵，並拍攝性愛影片，女方事後告知男友，並前往醫院驗傷報案。

一審阿明遭判4年10個月和1年有期徒刑。但阿明仍不認罪上訴，辯稱案發時兩人才剛離婚3個多月，對前妻仍有愛戀，一時失控才會對犯案，同時也與前妻以68萬和解，也獲得前妻原諒。高院法官改判他徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應參加法治教育課程10場次，全案可上訴。