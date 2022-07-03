新竹1名越南黃姓移工在加油站認識1位單親媽媽，黃男邀約單親媽媽中午休息時間一起吃飯，怎料他們相約吃飯的地點竟是黃男租屋處，隨後黃男便獸性大發，強制與對方發生性行為，黃男還辯稱自己和對方在房間吃葡萄而已，遭法官識破，依強制性交罪，處黃男有期徒刑3年6月，刑期執行完畢後驅逐出境。

據判決書指出，新竹1名黃姓越南移工於110年4月在加油站認識單親媽媽小美（化名），詢問小美是否願意到他的住處休息，他願意支付交通費，遭小美拒絕後，黃男便改口說想用休息時間吃午餐，小美才赴約，怎料小美騎車前往的用餐地點，竟是黃男租屋處樓下。

小美問黃男為何不外出吃飯，沒想到黃男卻基於強制性交之犯意，將小美強行押在床上，脫去小美衣物，與小美發生性行為，嚇得小美趁黃男上廁所時躲到陽台反鎖，最後因為中午休息時間結束，黃男才離開租屋處，小美趕緊打電話給友人，拜託友人報警後，便將胸前黃男殘留的DNA蒐證後提告。

黃男辯稱，當天2人只有吃葡萄而已，沒有肢體接觸，也沒有碰到小花身體的任何部位。他吃完葡萄上完廁所，就見到小花跑到2樓陽台，不了解為何小花胸部上會採集到他的DNA，可能是拿他吃剩的葡萄籽或葡萄皮擦在自己的胸部上面，想要賠償金，才會陷害他。

法官審理時，傳喚當時報案的友人，對方表示小花打電話來說和1名外籍男子在用餐，小花還說：「那個男生很恐怖」，法官認為若黃男和小美2人在房間只有吃葡萄，他怎麼知道小美從垃圾桶撿的葡萄皮是黃男的DNA而非小美自己，認定黃男在胡扯，依強制性交罪，處黃男有期徒刑3年6月，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。