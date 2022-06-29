中部一位29歲女子，16年前就讀國中一年級時，放學課後還會到學校一名數學老師所開設的私人補習班補數學，年僅13歲的她卻5度遭老師性侵害，從親親、摸摸、抱抱，到指侵甚至性交得逞，14年後她決定勇敢站出來揭發老師惡行，一審老師遭判2年有期徒刑。檢方事後認為認量刑過輕上訴，二審遭駁回，維持一審原判，仍可上訴。

二審期間，法官也曾電詢女方對於判決刑度意見，女方表示「請法官依法判決」，所以依刑法規定減刑，駁回檢方上訴，仍依妨害性自主罪，判刑2年。

根據判決書，43歲男教師是某國中數學老師，課餘也開立私人數學補習班為學生補習，被害女子當年是該老師任教班級的學生，每周三放學後，也會前往老師私下開設的補習班補習。

2006年2月起至5月間，正值被害少女國中一年級下學期，年僅13歲的她每次剛到補習班不久，就被老師拉到2樓房間去，利用少女懵懂無知、情竇初開，在不違反少女之意願，5度對少女性侵。

被害少女長大後，對求學時期的遭遇，成為心中的一道創傷與陰影，始終揮之不去。2021年4月間她鼓起勇氣，透過人本教育基金會向母校檢舉揭發此事、並報警提告，學校啟動校園性平事件處理調查，確認事證屬實明確，周男也因此被起訴。

法院審理期間，被害女子不願出庭面對昔日狼師，僅由法官根據該校完成的調查報告、性侵犯罪事件通報表、性侵案被害人調查表、被害女子寫給人本基金會的校園申訴書、陳述書等書面資料審理。

該名教師與辯護律師出庭時，面對法官提問，對犯行坦承不諱。審理法官認為，當年被告對少女性交過程中，有擁抱親吻，並舌舔其生殖器官之猥褻行為，應為性交行為所吸收，不另論罪；又被告先後5次對未滿14歲之被害少女性交，時間密接，所犯係構成要件相同之罪，基於概括犯意反覆為之，依修正前刑法第56條連續犯之規定，論以一罪，並加重其刑。

法官審酌，教師當年明知被害少女未滿14歲，因長期相處產生情愫，以致無法妥善疏導、抑制自身情慾，鑄下大錯，審酌被告始終坦承犯行不諱，並表達想與被害女子和解、進行修復式司法之善意；但因被害女子沒有意願，請法官依法判決即可，因此一審判刑2年。