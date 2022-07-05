巴西一名10歲女童遭到性侵後懷孕，不過法官卻在法庭上施壓她繼續懷孕，案件引發巴西社會兩極化反應。
《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）一名10歲女童被性侵後於今年5月發現懷孕，她前往首府佛洛里亞諾波里斯（Florianópolis）一間醫院墮胎，她當時已經懷孕22周又2天，儘管巴西聯邦法保障性侵受害者能在懷孕的任何階段墮胎，巴西衛生部卻建議所有欲墮胎者在懷孕22周前進行手術，醫院以此為由拒絕為女童墮胎，指出除非獲得法院許可才會進行手術。
不過女童在法庭上卻不斷遭到法官、檢察官施壓繼續懷孕，根據當地媒體公布的聽證會影片，審理這起案件的女法官齊茉（Joana Ribeiro Zimmer）詢問女童能否「再繼續懷孕2至3周」好讓胎兒成長，還詢問她是否有感受到胎兒踢她、「是否想要為孩子取名？」
齊茉也轉攻女童母親：「你有了解如果我們中斷懷孕，寶寶出生了我們要等他死去嗎？」她不斷追問，「你有了解嗎？那是極大的殘忍，這個寶寶出生後要讓他哭到死？」
當女童不斷拒絕她的請求、表明不想把孩子生下來時，檢察官也加入施壓，詢問女童是否考慮領養孩子「而不是讓他死掉」，「因為他已經是一個嬰兒、一個孩子，而不是讓他在痛苦中死去？」
最終女童同意再多懷孕幾周，增加胎兒離開她子宮後存活及被領養的機率。
齊茉也在判決中將墮胎和謀殺相提並論，她下令女童離家、住進收容所40天，以避免她拿掉孩子。
這起案件引起巴西社會極大關注，民眾反應兩極，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也加入戰局，稱胎兒已經7個月大，不論是否受到法律保護，「說要奪走這個手無寸鐵的生命都是不可取的。」
擁墮胎權人士則走上街頭，要求當局釋放女童。目前巴西法律僅規範因性侵案件、亂倫、或是胎兒異常等狀況墮胎為合法，這起案件讓抗議人士憂心，即便女童有合理的墮胎原因，仍面臨醫院、充滿敵意的司法壓力。
迫於社會壓力，最終巴西聯邦檢察辦公室下令醫院於6月底為女童進行墮胎手術，巴西最高法院也要求衛生部重新檢視何時墮胎的建議。
美國最高法院日前才推翻憲法保障墮胎權的「羅訴韋德案」，巴西的這則事件讓美國民眾相當有感，許多人回應真是「令人震驚的故事」，也有人直接痛罵「噁心」、「魔鬼」、「可怕」。
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