就業沒降溫 華爾街悲喜交加

美國6月非農就業數據遠超出預期，投資人一則以喜，至少到目前為止，美國經濟實在談不上「陷入衰退」；一則以憂，市場預期聯準會的緊縮力道應該只會加重、不會減輕。受此影響，上周五美股標普500指數微跌0.08%，以科技股為主的那斯達克指數勉強收在平盤之上。

惟三大指數周線全面收高，道瓊指數周漲0.78%，標普500指數漲1.94%，那斯達克指數上漲4.56%。

美國勞工部上周五公布，6月非農就業人數新增37.2萬人，遠超出經濟學家預估的增加26.8萬人。6月失業率為連續第4個月維持在3.6%，僅略高於2020年2月新冠疫情爆發之前的3.5%。

在就業報告出爐後，利率期貨合約顯示投資人預期到年底時聯準會的政策利率將升至3.5%～3.75%，超出聯準會決策官員3周前內部所做的預測。部分投資人認為，聯準會政策得有多具限制性的不確定性將威脅整個華爾街的風險偏好，美股上半年的劇烈震盪恐將持續到下半年。

Federated Hermes首席股市策略師Phil Orlando表示：「我們不知道通膨是否已經到頂，也不知道聯準會的鷹派立場是否已經到頂，通膨、聯準會政策和企業獲利趨勢的不確定性同時出現，意味著股市應該會走低」。

Capital Economics出具報告指出，6月就業報告支持我們的預期，即聯準會的升息幅度將超出目前在市場上被打了折的預測，這將推升今年的美國債息。儘管我們認為美國經濟將避免衰退，但在貼現率升高和企業獲利增長令人失望的情況下，美國股市仍將受到打壓。

最近發布其他數據並不理想，例如上周四公布的美國初領失業給付人數增加4,000人，達到23.5萬人，創下近半年新高並超出市場預期，以及美國6月製造業活動放緩力道超乎預期，部分投資人認為經濟數據廣泛反映出聯準會升息的影響是遲早的事。

嘉信理財集團（Charles Schwab）常務董事Richard Flynn表示，就業報告是滯後的經濟指標，在經濟正在進入衰退時往往表現強勁，儘管今天就業數據傳來好消息，但股市可能會繼續感受到貨幣緊縮、流動性萎縮和經濟增長放緩的壓力。

Dreyfus and Mellon首席經濟學家Vincent Reinhart表示，連續4個月都創造了將近40萬個工作，這讓你對GDP連續兩季負成長的可能性感受有些不同。

美國經濟在第一季度萎縮1.6%，而根據亞特蘭大聯準銀行的GDPNow預測工具，第二季經濟估下滑1.2%，連續兩季GDP呈現負成長即符合公認的衰退定義。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示，就業數據支持我們的觀點，即有關經濟目前陷入衰退的說法與現實不合，經濟衰退題材被市場高估了，聯準會仍有可能繼續升息。

Wilmington Trust表示，美國經濟仍在擴張，且就業增長強勁到足以暫時避免衰退，但激進的升息可能導致經濟大幅放緩，我們預期在未來9到12個月美國和全球經濟應可避免衰退，但衰退風險已經升高。

市場關注焦點將轉向本周公布的美國消費者物價指數和第二季財報季登場。美國5月總體消費者年通膨率為8.6%，考量到汽油價格飆升，經濟學家預估周三發布的6月CPI數據可能進一步升高。此外，分析師警告即將到來的企業財報季可能導致全球股價再次大跌，隨著經濟衰退風險不斷升高，目前企業獲利預測看起來過於樂觀。Simplify Partners顧問Francesco Cudrano表示，企業獲利很少下修，現在仍然過於樂觀，因此我們預期在財報發布時，股市將再次出現修正，可能下跌15%～20%。