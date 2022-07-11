今年整體經濟歷經「反常回歸正常」的過程，市場波動顯著攀升，加上聯準會積極升息以及適逢美國期中選舉年，歷史經驗看來市場波動更是偏高。國泰投顧認為，目前環境下，「風險控管」為投資人首要策略，建議採取「一低三高」持盈保泰策略。

所謂「一低三高」是指，以「低」波動的多元投資產品為核心，同時把握「三高」標的，分別是「高品質美國股票」、「高股息股票」及「高品質債券」。

今年以來股債齊跌，國泰投顧表示，下半年「通貨膨脹」及「經濟衰退」持續牽動著全球市場表現。美國公債殖利率大幅上揚，已相當程度反映至年底的升息預期幅度，預估隨著殖利率逐步見頂，股票估值壓力也將緩解，焦點將回到企業基本面。儘管經濟前景仍有疑慮，在基本情境下美國可以避免經濟衰退，另根據FactSet對標準普爾500指數企業獲利預估，若下半年能達到全年約10.4％增長幅度，因此，對於美股仍相對審慎樂觀。

在美股之中，國泰投顧表示，短線而言，具有高股息防禦概念的美國房地產及基礎建設類股值得適度布局，尤其新能源趨勢帶動下，相關基建廠商可望受惠。長線而言，美國資訊科技類股及非必需消費類股可留意布局機會，特別是電子商務類股、雲端概念股的「創新溢價」，能在市場動盪變局中勝出。另在新興市場股票方面，中國走出嚴格封城，加上財政、貨幣政策的支持，以及陸股估值修復帶動下，中國股票基金有機會吸引資金目光。

在債券投資方面，國泰投顧認為，隨著通膨壓力減緩、經濟放緩重回市場焦點，債券熊市可能將進入尾聲，債券扮演分散股票投資風險的角度再度回歸，尤其長天期債券的吸引力將會浮現。此外，國泰投顧也看好高品質亞洲優質債券，觀察目前環境下，亞洲大多數經濟體陸續解除疫情鬆綁，經濟復甦持續展開，基本面帶來一定的支撐，且這些亞洲優質債券評價面也隨著上半年利差擴大下，評價面吸引力浮現，再者，無論從投資組合分散性、或是波動性，它均展現了相當韌性。