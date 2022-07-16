放眼全球，沒有一個國家的綜合條件可以和美國相比，甚至連「差不多」的對手都找不到。說美國是「天選之國」絕不誇張，它具備的優勢如下：

1. 地緣

美國東有大西洋、西有太平洋，想要從海上攻打美國，必須跨越數千公里的大洋，這是人類目前科技還難以跨越的鴻溝。至於陸路，無論是北界加拿大或南邊墨西哥，實力和美國都有一大段差距。美國不欺侮墨、加就不錯了，他們何敢挑釁美國？

未來有一天，墨、加的實力可能超越美國嗎？沒有可能，因為「緯度」制約了人民的生產力。美國本土界於北緯30至50度之間，高緯度的酷寒給了北方的加拿大，低緯度的熾熱給了南邊的墨西哥，美國居中，恰恰取了最適合人居的一段。墨、加想要追越美國，大自然已經劃下了拒止線。

也由於美國本土的地緣優勢，以至建國後可以遠離全球大多數紛爭，轉而以一個旁觀者，甚至影武者的角度去面對、操縱。

2. 物產

地緣優勢固然重要，但真正的關鍵是強大。如果足夠強大，必然百毒不侵。如果弱小，地理位置再好，也難逃被欺負的命運。

美國本土擁有全球最大、最適合人居的「北美大平原」，土壤肥沃適合耕作。全球可耕地面積，如果以「萬平方公里」為單位，排名第一為印度189，第二為美國168，第三為俄羅斯126，第四為中國123，第五為巴西80。可耕地面積美國排名雖不在首位，但它的農耕全面機械化，使用現代最新科技與裝備，因而產能遠超過排名第一的印度，農業生產總值與出口總量都占世界首位。各類農牧產品出口占全球的百分比，分別是玉米70％、大豆67％、穀物40％、小麥37％、棉花26％、肉類7.4％。

至於礦產，美國也不遑多讓，其中煤、鉬、天然鹼、硼、溴、硫酸鈉的儲量高居全球第一，銅、金、鎘、銀、釔、磷、硫排名全球第二，鉛、鋅、稀土、重晶石、碘占全球第三，鐵第五、天然氣第六，石油十一。

3. 交通

擁有再多的物產，若無便利的交通，最終也是枉然，此即所謂「物暢其流」。美國三面臨海，沿海多優良海港，且少有結冰期，幾乎全年都可以提供良好的海洋運輸。另外密西西比河和五大湖的水運便利，中部是一望無際的大平原，建築鐵、公路無須穿山越嶺，因而交通方面美國擁有優良的天然條件。

交通除了有賴天然條件，更要依靠人工建設。對於財大氣粗的美國，二十世紀中期便開始大量修建高速公路，普通公路貫穿其間。美國是全球屈指可數的空運大國，依據「台灣民航資訊網」2022年的資料，若以機隊數量衡量，世界十大的前五名都是美國的航空公司；再以旅客量來計算，前十大美國占了四家，排名分居一、二、四、五。不過，隨著空運和公路系統的快速發展，原本位居全球第一的鐵路運輸網，最近三、四十年有下滑的趨勢，特別是鐵路客運規模明顯萎縮，但鐵路貨運量始終名列前茅，目前僅輸給後起之秀中國。

4. 人才

嚴格地說，美國人是幾乎被殺之殆盡的原住民，現今的美國人是近四、五百年的移民。早期移民良莠不齊，後期卻得以吸引全球一流人才，主要原因還是美國的地緣優勢。

由於地緣優勢，近百餘年戰爭從不曾落在美國本土。更別說一戰、二戰，當全球生靈塗炭之時，美國本土卻有如世外桃源得以置身戰火之外，享有不聞槍聲炮響的寧靜生活。也因此，近百餘年，美國吸引全球痛恨戰爭、渴望和平的追求者。移民不像搬家那麼簡單，沒有三兩三，可能連離鄉背景的勇氣都沒有。四、五十年以前，台灣青年學子之間流傳一句口號：「來來來，來台大；去去去，去美國」。所有飽經戰火摧殘的國家，人民不都有類似的感覺？

1920年起美國對移民採取配額制，之後的移民全都經過篩選。也因此，若要問世間哪一個國家匯集全球一流人才，如果美國說第二，沒有國家敢說第一。

（作者為海軍前艦長）

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