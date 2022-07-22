下周國際新聞事件

07/25 周一 芝加哥Fed六月景氣指數

達拉斯Fed七月製造業指數

業績報告：恩智浦

07/26 周二 南韓Q2 GDP

日銀會議紀要

美國標普/凱斯席勒五月房價指數

美國六月新屋銷售

黎奇蒙Fed七月服務業/製造業指數

達拉斯Fed七月服務業指數

業績報告：微軟、Alphabet、可口可樂、德儀、LVMH

07/27 周三 API原油庫存

南韓七月消費者信心

澳洲Q2通膨

美國六月耐久財訂單

美國六月貿易收支

美國六月躉售/零售庫存

美國六月簽約待過戶房屋銷售

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：Meta、高通、福特、Spotify、SK海力士、樂金化學

07/28 周四 聯準會利率決議

南韓七月商業信心

紐西蘭七月商業信心

澳洲六月零售銷售

歐元區七月經濟信心

德國七月(核心)通膨

美國Q2 GDP

美國(初次)請領失業救濟人數

業績報告：蘋果、亞馬遜、英特爾、福斯、三星電子、瑞薩電子、萊雅

07/29 周五 南韓六月工業生產

南韓六月零售銷售

日本六月失業率

日本六月零售銷售/工業生產

德國七月失業率

歐元區Q2 GDP

歐元區七月通膨

美國七月密西根消費者信心

業績報告：愛馬仕

《國際產業》美國掀裁員潮 7-Eleven裁撤約880人
台灣晶片若斷貨 美將陷嚴重衰退
《美股掃瞄》特斯拉等成長股帶頭衝 美股全面收高(2-1)
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