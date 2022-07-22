下周國際新聞事件
07/25 周一 芝加哥Fed六月景氣指數
達拉斯Fed七月製造業指數
業績報告：恩智浦
07/26 周二 南韓Q2 GDP
日銀會議紀要
美國標普/凱斯席勒五月房價指數
美國六月新屋銷售
黎奇蒙Fed七月服務業/製造業指數
達拉斯Fed七月服務業指數
業績報告：微軟、Alphabet、可口可樂、德儀、LVMH
07/27 周三 API原油庫存
南韓七月消費者信心
澳洲Q2通膨
美國六月耐久財訂單
美國六月貿易收支
美國六月躉售/零售庫存
美國六月簽約待過戶房屋銷售
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：Meta、高通、福特、Spotify、SK海力士、樂金化學
07/28 周四 聯準會利率決議
南韓七月商業信心
紐西蘭七月商業信心
澳洲六月零售銷售
歐元區七月經濟信心
德國七月(核心)通膨
美國Q2 GDP
美國(初次)請領失業救濟人數
業績報告：蘋果、亞馬遜、英特爾、福斯、三星電子、瑞薩電子、萊雅
07/29 周五 南韓六月工業生產
南韓六月零售銷售
日本六月失業率
日本六月零售銷售/工業生產
德國七月失業率
歐元區Q2 GDP
歐元區七月通膨
美國七月密西根消費者信心
業績報告：愛馬仕
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