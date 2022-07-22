日本零售商Seven & i Holdings旗下的便利商店連鎖業者7-Eleven周四宣布，美國地區裁員大約880人，此為組織重整計畫的一部分。

有鑑於美國通膨壓力不斷擴大，7-Eleven加入許多美國企業近期宣布裁員的行列。

美國7-Eleven發言人指出，裁員主要影響德州Irving、俄亥俄州Enon的支援中心。

該發言人指出，「繼斥資210億美元收購Speedway之後，我們才剛歷經一年多的整合過程並且取得極大的進展。我們的整合程序包括評估合併後的組織架構。」