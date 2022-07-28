力抗通膨升溫，聯準會今（28）日再度升息3碼，花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，接下來還有「8碼」要升，推估9月會再升3碼、11月2碼、12月2碼，明年1月再升1碼，合計約2個百分點，但也可能隨經濟狀況再做微調。

全球經濟復甦速度放緩，花旗預估2022年全球經濟成長率將從上一季預估的4.1％調降至3.0％；美國經濟成長率則從4.0％下調至2.3％；台灣部分則從3.8％下修至3.4％。

曾慶瑞表示，目前花旗集團18項熊市指標中，全球經濟僅有6項示警，投資人審慎面對市場風險，無須過度悲觀。展望下半年，花旗集團仍維持股優於債的主軸，相對看好美國、中國等市場，例如必需性消費產業、醫療保健類股以及高股息成長股。

在債市部分，全球債券創下1990年以來最大跌幅，價格走跌同時收益率也隨之上升，對追求固定收益的投資人吸引力增加，中長期美國公債以及美國投資等級債券投資價值浮現，可以考慮適度布局。

曾慶瑞表示，通膨正快速侵蝕現金的價值，若以每年5％通貨膨脹率為例，100美金在30年後只有30美金的購買力。花旗集團認為，通貨膨脹率將在今年第三季到達頂點，但物價卻無法快速反映，主要原因在於全球關注淨零碳排，無形中提升生產成本；地緣政治的衝擊也讓企業的營運考量由效率性轉為可靠性。此外，美中貿易戰也使得各國貿易成本變高，可預見短期內，投資人將深受高物價所苦。

曾慶瑞表示，美國通膨年增率屢創新高的同時，美國消費者信心則創下歷史新低，儲蓄率持續下滑，金融債務的償債支付金額占個人可支配所得，也創下超過10％的驚人成長。缺乏消費力道支持，美國經濟前景黯淡。