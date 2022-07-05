在彰化工作的黎姓越南籍移工，涉嫌翻窗闖入鄰居家企圖性侵同鄉，先是摀住被害的越南籍女子嘴巴，企圖性侵，不過被害女子因強力反抗而逃過一劫，不過黎男在逃跑時遺落手機、口罩、拖鞋等物品，反成鐵證，最終遭法官依侵入住宅強制性交未遂，處有期徒刑壹年拾月，於執行完畢或赦免後，驅逐出境。

越南籍黎姓移工在彰化工作，與同為越南籍的被害女子是鄰居關係，向同一房東租屋，今年4月16日凌晨2點多，黎姓移工竟然以翻越窗戶方式，侵入被害女子房間，不顧女子反抗，先是摀住被害女子的嘴巴，並徒手拉開雙腿，變態的用舌頭舔其下體。

判決書指出，黎男不僅用舌頭舔被害女子下體，還意圖要性侵女子，強迫其與他性交，然而被害女子因害怕強力反抗，最終黎男並未得逞，只能逃離現場，不過慌亂中卻誤拿到被害女子的手機，而且還留下自己的口罩、拖鞋、自己的手機與無線耳機等，反而變成鐵證。

法官審酌，認為黎男與被害女子同為離鄉背景來台工作，本應互相協助，竟為滿足一己私慾，造成其身心受創，考量雙方達成和解，犯為手段、所生危害等，量處其刑，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。