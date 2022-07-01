黃姓菜鳥女兵在去年9月與軍中學長出外兜風，當晚兩人同住屏東一家旅館。學長的妻子徐女認為黃女侵害其配偶權，破壞婚姻關係，提告求償70萬元。黃女主張兩人只是同住一間旅館，但並沒有發生性關係。橋頭地院審理後，判黃女已經侵害徐女的配偶權，須賠6萬元新台幣。

判決指出，黃女明知道學長是已婚人士，已經結婚多年，但卻在出遊的晚間與學長同住一間旅館，此已逾越普通同事交往分際，嚴重侵害徐女的配偶身分法益，令她相當痛苦，因此向黃女求償精神慰撫金70萬元。

黃女則說，她當時剛出社會，且很敬重學長，不敢違抗，去年9月21日應學長的邀請出外兜風，當晚基於信任軍中同袍，且已經沒有交通工具可以回家，所以遵從學長的建議，同住一家旅館。當晚兩人雖然同住一房，但並沒有同床，也沒有發生性關係。

法官審理後認為，黃女此舉已經侵害徐女的配偶關係的身分法益，其行為已經超越社會一般可以容忍的範圍。就算是黃女敬重學長，但也可以要求分住兩房，雖然不能證明兩人同睡一床或有性行為，但確實已經達到可破壞婚姻圓滿的程度。

法官考慮兩造的收入與學經歷，認為黃女須賠6萬元為適當。可上訴。