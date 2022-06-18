國內一名航空公司男機師與座艙長小美（化名）發生婚外情，正宮抓包2人姦情後對小美提告，開庭時，機師坦承2人至少發生30次性關係，小美有次還同意他內射，正宮聽後崩潰，一審最後判決小美需賠償正宮30萬元。但小美全盤否認，還反咬自己因酒醉慘遭機師性侵；高等法院審理認定小美說詞不足採信，判小美應賠償30萬元確定。

針對正宮的提告，小美辯稱，機師在2017年4月間，邀她參加友人的聚餐，沒想到她到場後，機師才告知友人因故取消，本來她想立刻離開，後來怕影響日後共事，就勉為其難留下，豈料，機師竟將摻有酒精的飲料給她喝下，她因不勝酒力醉倒，遭阿雄趁機性侵，事後還對她展開熱烈追求，讓她不堪其擾。

小美表示，被機師性侵得逞後，對方因為心生愧疚，每個月給她3萬塊錢，前前後後共給了18萬元賠償，由於機師百般求原諒，自己也不希望此事曝光，才決定不追究，2人絕對沒有發生不正常男女關係。

可是機師出庭時證稱，他與小美2017年5月初交往以來，至少在桃園住家發生30次性行為，有一次在高雄某飯店開房間，小美還同意他內射，事後小美因為吃避孕藥經期不順就醫，交往過程中他多次帶著小美參加同學間的春酒、喬遷聚會。

法官調查時，小美就醫的婦產科醫院來函表示，小美就醫時曾自述服用避孕藥，且小美確實曾跟著機師參加朋友聚會，至於小美所稱遭到性侵，雖有友人出面作證，但全是聽小美的陳述，因此不採信小美的說，審理後認為小美確實侵害正宮的配偶權，判決須賠償30萬元，但小美堅稱是遭到性侵，不服上訴。

高院審理認為，雖然小美指稱曾在酒醉後遭機師性侵，若2人並非男女朋友，怎麼可能事後還和機師一同吃年夜飯，因此不採信說詞，判小美要賠償正宮30萬元確定。

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