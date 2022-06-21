一名林姓男子在直播平台認識一名女直播主小花，並成為小花的粉絲，不但經常「抖內」，還多次拜託小花以優惠價格替她購買虛擬幣進行網路賭博，但林男某日突然猛傳簡訊「你讓我爽就沒事，否則你死定了」恐嚇，逼小花見面後性侵，法官審理後，一審判林男4年6月。

根據判決書，林姓男子於108年間，透過某直播平臺結識擔任女直播主的小花，竟私下以通訊軟體向小花傳送簡訊恐嚇：「我要公開我們的照片」、「只要我想要，妳讓我爽，一切沒事」、「妳就是讓我不爽」、「我就想要報復」、「取消追蹤了啊，那妳死定了」、「我真的不爽了，不要後悔，妳也不用想直播了，妳自己搞砸的，不要怪我無情」。

小花事後相當害怕，依指示前往林男住處，遭林男軟禁在房內後一直要硬上，雙方周旋數小時後，仍強行硬上小花，小花不甘受辱立刻報警。

但是林男出庭時，坦承曾用通訊軟體恐嚇小花：「我要公開我們的照片」、「只要我想要，妳讓我爽，一切沒事」、「妳就是讓我不爽」、「我就想要報復」、「取消追蹤了啊，那妳死定了」、「我真的不爽了，不要後悔，妳也不用想直播了，妳自己搞砸的，不要怪我無情」，兩人也有發生關係，但雙方並未爭執，女方手上的傷，是她所罹患之白血病所造成的。

女方也證稱，林男為她的粉絲，因直播之往來捧場與彼此的遊戲中互有輸贏，致有金錢往來，另林男也要她為其充值購買虛擬幣作為網路賭博之用，雙方有金錢往來。法官認為，不論林男對於女方之匯款均有緣由，也不得對女方進行違反意願性交行為。

一審法官認定，小花否認罹患白血病，且她事後送醫院精神鑑定，患有嚴重創傷後壓力症候群，加上林男犯後始終否認犯行，未取得被害人原諒，依妨害性自主罪，判刑4年6月，可上訴。