2019年陸軍裝甲兵訓練指揮部一名已婚的資深男士官隱瞞已婚事實，在高鐵站搭訕已婚的女子並發生性行為，還一起到北市北投區某溫泉湯屋泡溫泉，他遭裝訓部記大過2次懲罰，陸軍司令部核定他不適服現役解除召集2020年10月生效，他不服提行政訴訟遭駁回。

人妻的老公在2020年4月9日向裝訓部提出陳情表示，男士官在高鐵站搭訕他妻子，隱瞞已婚事實，更慫恿妻子離婚，他的行為有失軍人分際，應檢討懲處，裝訓部7月1日召開懲處人事評議會後，核定將他大過2次懲罰，他不服向陸軍司令部申請審議被駁回。

因士官1次受大過2次的懲罰，裝訓部8月26日召開不適服現役人事評審會，並評鑑他不適服現役，他不服申請再審議，裝訓部9月17日開再審議人評會，仍評鑑他不適服現役，陸軍司令部核定他不適服現役解除召集，自2020年10月1日零時生效。

士官提起行政訴訟主張，參酌其他涉及男女不當感情關係的案例，情節較他嚴重且攸關公共利益，受懲罰的程度均未如他受2大過嚴厲，處分違反比例原則，何況他最近1年並無任何懲處記錄，陸軍司令部核定他不適服現役也違比例原則。

台北高等行政法院審理後認為，已婚資深士官與人妻多次相約出遊、單獨共處一室泡湯及相偎拍照，已逾越與普通朋友一般社交行為，違反不當情感關係，經民眾檢舉影響軍譽，裝訓部大過2次懲罰及評鑑他不適服現役沒有違反比例原則，駁回他的訴訟。