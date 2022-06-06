日前，高雄警官酒駕被質疑官方懲處雙重標準，原因是一名張姓三線一星高階警官違規酒駕，市警局給予一大過的懲處，明顯低於前年高雄另一起基層員警酒駕，當時市長陳其邁喝令要求記兩大過免職，前後不一的懲處標準不免引人非議。

無獨有偶，同為公務人員體系的軍方在相同時間點，亦發生軍人酒駕違規事件。駐地台南的海軍131艦隊飛彈快艇作戰二中隊，2士官不假離營，後遭警方攔查酒測值超標移送法辦，引發海軍高層震怒，隔日即召開人評會，做出記大過汰除的重懲。

而普通公務員的懲處又更輕了。前年八月高市副秘書長王啟川酒駕拒測。事後市府祭出懲處是記2小過考績打丙後，陳其邁上台後仍留任，王啟川12職等高官的地位不動如山。

先不論三者在其機關體系官階高低，是否會與懲處力道有不正當的對應連結，以及軍人、警察、公務員原本就各有獨自的人事懲處機制，就算相同案情也可能做出不同的懲罰結果。但對於一般民眾而言，三者同具公務員身分，身領國家俸祿與退休金，自當受較一般民眾為嚴的行為規範，亦先不討論酒駕時是執行公務上班中或休假的違規惡性輕重問題，光軍、公、警三者同樣酒駕，結果卻是與酒駕防制業務關聯度最深的警察，其所受的行政懲處較軍人為輕，而普通公務員所受的懲處，如與前兩者相比是否合理性，亦有商榷空間。

軍、公、警三方在其行政懲處的規定內，均有一次記兩大過免職的最嚴厲懲處規定，然而相同酒駕卻是做出不同的懲處強度，例如張姓高階警官記一大過、基層員警記兩大過免職、士官記大過汰除（註：新聞未說明次數應是兩大過）、王副秘書長記兩小過（酒駕拒測）。而每每因不同身分不同懲處對待的新聞傳出，不僅社會觀感不佳，質疑標準偏頗或有人為因素介入，對於涉案人原本身工作權的保障亦可能有過度剝奪的疑慮。

如何在軍、公、警三方間訂定一個相對客觀，且懲罰強度更為符合違規動機、違反義務之程度、所生危害、犯後態度等綜合考量後的立體性懲處，已是刻不容緩。

不論是以基層員警或士官的直接記過免職，作為「舉輕以明重」的重懲標準原則；或者是以張姓高階警官僅記一大過附加調整非主管職、王姓副祕書長的兩小過，作「舉重以明輕」的輕懲標準原則，總之，軍、公、警都應該互相對照現行懲處規定，調整修正後訂定一個符合三者身分間「比例原則」、「平等原則」的懲處標準，避免有人因受過重的懲處導致工作權遭剝奪，亦生違反憲法保障工作權的違憲疑慮；或者懲處對待不一影響社會觀感。行政院應召集人事行政總處、國防部、警政署就此事協商改進為要。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※