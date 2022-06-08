台北市政府網軍爭議燒不停，多名市府員工因在上班時間使用PTT帳號發文遭所屬懲處，甚至有人被記過2次、年終考績丙等且取消年終獎金，遭議員批評急著重懲某位員工，恐怕是想試圖止血。對此，台北市長柯文哲認為，每個人要為自己的行為負責，自己還是採取較寬容的態度，他也強調北市府沒有網軍，也不是上網批評民進黨就叫網軍，甚至影射是柯文哲的網軍，自己不會接受這種說法。

北市府下午舉行防疫記者會時，媒體詢問柯是否認為懲處太重，其他同仁的結果是否出爐，柯表示，被嚴重懲處的林姓員工隸屬台北市會展產業發展基金會，該單位是財團而非北市府直接的公務機關，記2大過、沒有年終獎金是基金會自己的人事開會決定的，所以他看一看也沒講什麼，表達尊重，因為不是市府的直轄單位。

但柯文哲強調，每個人要為自己的行為負責，市府不會因為爆發此事後，就不准公務電腦連結外網，也不能看社群網站，他不會幹這種事，自己還是採取較為寬容的態度，總之就是每個人要對自己的行為負責就好，如果上班8小時有3小時都在上網這也太奇怪，但如果是上廁所時、休息時間看5分鐘也不會去限制。

由於有民進黨議員批評市府爆發網軍事件後，就將責任推給「小蘿蔔頭」，但柯文哲強調，北市府沒有網軍，不能說在網路上批評民進黨政府的人就是網軍，還特別說是柯文哲的網軍，「拜託哪有那麼厲害」，他也要外界不要帶這種風向，自己不會接受。