近日北市府遭質疑養網軍，市府13日向議會報告PTT發文事件調查報告，北市議員苗博雅質疑，這12組帳號使用人背後是否有群聚，這麼多市府單位都查不到，是不是打假球，還讓發文的交通局林姓科長不痛不癢計個功過相抵，北市資訊局表示，將於兩周內提出網路論壇數據的調查報告。

苗博雅質疑，公務員上網沒問題，也尊重有言論自由，但言論自由非違法跟違反行政倫理的遮羞布，高高舉起輕輕放下，對其他人的是非常不好的示範，報告交了第三次，大家關切的重點卻都沒提到。

苗博雅接著說，市府員工透過公務設備上網，是個別行為還是背後有組織性，又為何要在上班時間做政治打手行為，但這些部分報告裡都沒提到，調查範圍很明顯是議員說哪到哪查到哪。

PTT發文事件調查報告中，各局處的12組帳號使用人懲處出爐，有些人記過有些申誡，而交通局對涉事員工記小過，苗博雅拿出資料表示，交通局科長近半年內，天天上班都上PTT，發文加推噓文就有1528則，除了違反公務員行政中立，幫柯拉票外，還做市府政治打手。

苗博雅表示，這些明確違法情節重大行為，卻只記小過，人事處表示，這是平時考核部分，可功過相抵，苗博雅質疑，科長今年已有四隻嘉獎，三隻嘉獎抵一隻小過，記過對科長毫無影響。

苗博雅又舉出發文留言指出，交通局林姓科長發文，下面會展基金會員工留言呼應，上班時間，一個在交通局，一個在會展基金會，摸魚到同一個八卦版貼文。

苗博雅質疑，她可以查到，這麼多單位卻什麼都查不到，市府是真查還是假查？是不是打假球，有查到部分不痛不癢記個功過相抵就結束，這樣的報告會過嗎？

苗博雅表示，不要讓其他人覺得，同樣的事發生在北市府，柯文哲都用聖人標準檢視別人，用最低標準看待自己，盼政風處、人事處及資訊局，可進一步調查，所屬機關電腦異常頻繁登入狀況及上網時間發表政治言論情形。

北市議員邱威傑建議，北市有固定IP，可能不同單位使用，至少來自一定的公務機關，可以調查哪些IP有頻繁發言，哪些IP使用度超過一般狀況等，這方式就不涉及隱私，也可看北市府到底有無組織行為。

北市議員黃郁芬則表示，希望市府提出更好方式溝通及表達意見，不是PTT上你來我往，在網上帶風向，而是否重啟林姓科員的調查，以及各局處對職員都有訪談跟調查，有無做文字紀錄可提供等，也盼有清楚說明。

資訊局表示，針對台北市政府公務電腦登入PTT或Dcard網路論壇數據，會依數據流量分單位提供，並於兩周內提出報告。交通局則表示，針對林姓科長於PTT發文重啟調查，有必要會重新處分。