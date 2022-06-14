國民黨台北市長參選人蔣萬安14日左打綠、右打白，展現「不佛系」打法，炮轟中央政府存著僥倖心態防疫，造成政策跟不上與病毒共存，他也批評柯市府防疫部署沒有到位，把防疫變成和中央吵架的「相罵本」，忘了首都該有的遠見及能量。

蔣萬安今接受廣播節目專訪，對於台北市長柯文哲昨評論蔣萬安長得帥而已，蔣萬安今反擊表示，柯文哲看的應該不只有表象，他是非常有實力的，2屆立委任內，在面對很多民眾的需求與困境，都能即刻提出解決方案為民眾解決問題。

蔣萬安指出，這次防疫過程，中央和地方有很多不同調地方，沒有做好溝通，不管是增加專責病房，地方說是盲目增加，當中很多是攸關人民生命、健康權益，但往往淹沒在中央和地方間的政治口水中。比如看到北市府去年編28億預算，說要採購疫苗、防疫物資，市府官員又說要刪除，很多議員出來反對，接下來疫情可能再起，應該要保留，但市府還是堅持刪除。

他說，如果身為市長，當然會保留預算，這是市民救命錢，要有遠見、以備不時之需，市府在這次防疫過程很可惜，有相當充足預算經費、優秀第一線醫療公衛人才、完善聯醫系統，但在很多防疫部署沒有做到位，往往變成把防疫變成和中央吵架的相罵本，忘了首都該有的遠見及能量。

蔣萬安也炮轟民進黨中央，疫情爆發以來，政府相關防疫是荒腔走板，完全沒做好準備就放任民眾與病毒共存，防疫過程完全是因為民眾防疫意識和配合政策守住疫情，但中央政府卻懷著僥倖心態，認為會安然度過，即便看到國外疫情爆發的例子，但相關防疫物資都沒有準備充足，當我們從清零走向共存階段很多政策是跟不上，包括快篩試劑、兒童疫苗、口服藥物等防疫武器，真的是累垮第一線公衛人力，總總都凸顯過程讓人民非常不滿意。

此外，蔣萬安面對前交通部長林佳龍提出百億救觀光，他認為，這幾年他從事政治事務經驗裡，當然要先有計畫才編列預算，否則變成匡一筆錢最後消耗預算而已。