中南部新冠肺炎疫情仍處高原期，很多縣市已宣布繼續遠距教學至暑假，目前期末考的進行政府授權給各校決定，台中一中為顧及考生考試公平性，學校日前決議採「實體方式」考期末考，卻引發爭議，今天校方開放線上申請防疫考場，疑被人「灌爆」報名逾3000多人，校方呼籲「要冷靜」。

針對台中一中學生近日發起連署反對實體期末考一事，卻傳校方人員有人傳言「學生如果期末考染疫，可以暑假2個月休養」，校方表示，比照國中教育會考少人試場，針對有疑慮的學生，開設防疫試場申請，將拉開座位間隔距離，讓學生安心考試。

台中一中教務主任彭佳偉說，顧及學生考試公平性，校方於17日舉行科召聯席會議，老師進行討論與投票表決，決議辦理實體期末考，校方遵守防疫規範下於28、29日舉行實體期末考，將3天考程濃縮成2天完成。

另對實體期末考有疑慮的學生，學校規劃「防疫試場」，目前有16位學生申請，另申請防疫假的學生，則於7月份返校進行補考，相關防疫規範都合乎規定。