台北大巨蛋爭議延燒，遠雄於新版投資執行計畫書中將體育賽事減至10場，台北市政府今強調不會同意，將以48場以上為條件，要求遠雄修訂計畫書。議員批評，擺明就是把職棒拒於大巨蛋門外，「積極排斥」職棒，並要求大巨蛋使用天數至少30％用於體育競技類，其中50％用於棒球相關活動。

對於遠雄在新版2020年投資執行計畫書中將體育賽事從2011年版本的48場減至10場，引發質疑。北市體育局長李再立在議會教育委員會說明，無法同意這部分，不可能核定，將要求回到48場或更多場，也將維持棒球體育館，只是由自營改為委外，營運收入變成租金收入。

李再立指出，分潤部分已談妥並簽訂MOU（合作備忘錄），由於投資計畫書財務篇需要修訂，目前並未核定，遠雄須再重送一份新版計畫書。

不過，議員李芳儒質疑市府如何強迫遠雄納入48場體育賽事，且其中應有一定比例是棒球賽事，而棒球博物館要給中華職棒還是棒協營運，還是隨便找企業營運？認為直營才有意義，而不是出租委外。

李再立說，因為投資執行計畫書沒有核定，將投資計畫書寫清楚，賽事不可以少於48場，沒有核定就無法啟動營營運，社會期待遠雄也會聽見，棒球博物館也會要求在計畫書寫清楚委外方式，有時候委外不見得不好，假設委給中華職棒跟棒協也許營運會更專業，BOT案政府也是要「拿分寸」，不能什麼都管。

議員吳沛憶質疑，遠雄自行預估體育競技類收入，1天3萬人入場、票價1000元，抽票箱收入的10％作為場地租金，但中華職棒進場人數最多2萬多人，票價也不到500元，根本不符合現在職棒現況；遠雄開出的條件，哪個球團會來洽談？擺明就是把職棒拒於大巨蛋門外，遠雄聲稱要積極爭取中華職棒聯盟使用，現在看起來是「積極的排斥」。李再立回應，會與中職溝通，了解他們的需求。

議員許淑華則憂心，大巨蛋體育場館4萬個座位都坐滿，到底怎麼疏散，小巨蛋當時是籃球場，結果變成在在辦演唱會，因為地下室也有挖捷運捷運，造成平面震動，未來大巨蛋辦演唱會恐也會有「人為地震」。

黃珊珊日前指出議約與國賠應綁在一起處理，與遠雄有共識，但遠雄卻表明希望脫鉤。議員游淑慧詢問談判過程，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩坦言，遠雄不希望綁在一起，還會再溝通。游批評，黃珊珊好大喜功，不然就是在議會又說假話，跟勞動局長陳信瑜怎麼是一個樣子？不愧是好姐妹。

教育委員會最後以附帶決議要求，大巨蛋使用天數至少30％應用於體育競技類，而其中50％應用於棒球相關活動；棒球博物館必須依計畫書原承諾設置，並於營運後3年內啟用；議約與國賠訴訟應依黃珊珊於議會答詢，一併談判；針對大巨蛋未來使用是否產生震動問題，請大巨蛋經營團隊委託專業評估。李再立、陳世浩說，這是努力目標，會爭取最大權益。