台北市長選舉將至，被外界點名可能代表民眾黨出戰的北市副市長黃珊珊，除了日前被指控利用公務時段為黨內議員候選人拉抬選情，對於是否會辭去副市長的態度也始終不明。國民黨台北市議員鍾沛君便在臉書指出，黃珊珊若請辭，就得向市民解釋，為什麼自己標榜的努力與成績會導致這樣的結果，但也直言黃若是負責任，就更應辭職、花更多時間向市民解釋清楚。

鍾沛君今（26日）在臉書以「直接講結論，我認爲黃珊珊副市長應該宣布參選，毅然請辭，全力競選」開頭，表示黃珊珊說不請辭是「為了對得起行政職責」，還反批某些人眼中只有「行政資源」，是「忘記自己應盡的職責」。但鍾沛君直言「首長的職責，就是使用與分配資源。」而不使用資源，要怎麼履行職責？她更怒斥黃珊珊「說詞精巧，道貌岸然，卻白馬非馬，似是而非」。

鍾沛君指出，沒有什麼職責非誰不可是民主制度和責任政治的原則，「所以黃副市長在同一篇文章中大談「缺電」與「通膨」，以天下為己任」，卻沒有辦法回答最根本的問題：是台北市政府不能少了黃珊珊？還是黃珊珊不能沒有這個副市長頭銜？

鍾沛君提到，難以啟齒的真心話之一恐怕是台北市近年來人口已經跌破250萬人門檻，「不但士林北投，與松山信義區的議員席次都已經縮減，副市長與副秘書長也都要從三位縮編為兩位」，而根據內政部最新函釋，若黃珊珊不辭副市長，可以做完本屆，但若請辭，柯市府將遇缺不補。

最後鍾沛君坦言，台北市長柯文哲的八年任期把全台首善之都「做到市府議會縮編」，這樣的「改變成真」，絕不是他上任前想要的歷史定位，「但卻是黃珊珊的共業與包袱」。鍾也表示理解黃珊珊「一旦請辭，就得向市民解釋，那些自己標榜的努力與成績，為什麼導致這樣的結果。」「但是正因這樣，一位負責任的首長不如就早點請辭，用更多的時間，向市民好好解釋」。