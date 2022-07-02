桃園市長選戰三黨提名人選確定，外界關注新竹市長林智堅8日辭職後，將赴桃園展開選舉行程。今下午桃園大溪區舉辦「大溪大禧-敦正氣與神同巡開幕式」，將是林獲提名後在桃園首個公開行程，將與桃園市長鄭文燦合體。對此，鄭表示，林是隨城隍廟團隊同行而來，8日過後林會有較多行程，相信從他到林定能「無縫接軌」。

今日下午3時15分林智堅將在大溪與鄭文燦同框現身，鄭今出席乙未保台戰役紀念活動時說明，下午為大溪普濟堂關聖帝君遶境，大溪與新竹同為舊城，有交流很正常，過去大溪舉辦豆干節，就曾邀請海瑞貢丸與新竹米粉來交流。這次則是新竹城隍廟有60人團隊來參加大溪大禧文化慶典，林則與城隍廟的人同行而來。

林智堅8日辭職交接後將投入桃園市長選戰，鄭文燦是否將帶領深入基層，團結成組織戰？鄭表示，林將勤走每個角落、社團、社區與宗教、文化和教育團體，傾聽各界意見，「相信從文燦市長到小智市長，不會有違和感，一定可無縫接軌，會很快上手」。

鄭文燦也提到，林智堅8日完成辭職交接後，會有較多公開行程，近日已展開部分活動的部署，相信會有很大迴響。