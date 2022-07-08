民進黨發言人李妍慧。（資料照/劉宗龍攝）

新竹市長林智堅被控中華大學、台灣大學2篇碩士論文涉抄襲，引發著作權爭議；中華大學昨(7日)表示，已收到具名檢舉函，經教務處審查檢附相關事證後，確認受理此案，將即刻啟動調查程序。不過，國民黨台北市議員游淑慧今(8日)在臉書質疑，大學一方面出聲明說要查，一方面學校董事長李妍慧(現任民進黨新竹市議員和民進黨發言人)卻又到林智堅臉書留言打氣，在搞什麼？

游淑慧在臉書表示，「林智堅與李妍慧不單只是同黨關係，他們還有緊密相連的『利害關係』」。她說，林是市長，李是監督市議會的市議員，更點出李的先生職業。

游淑慧質疑，等林智堅發生論文抄襲疑雲、中華大學說查，但學校董事長李妍慧又不避嫌高喊加油，「真是『堅』定友情，他們的關係，如果我們還看不懂，那就是傻子了」。不過，李妍慧在林智堅臉書的留言疑似已刪除。

另外，李妍慧6日也曾強調，董事會只負責經營與財務，學術、行政都是校長率領的行政團隊獨立自主的運作，這是大學自治的基本原則，學校領域的東西都有相關法令在規範，董事會不會接觸到校務細節，她就是每個月入校開1次董事會，其他都尊重學校的處理結果。就像是此次事件，她就是事後「知道而已」。