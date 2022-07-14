民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲案，由中華大學、台灣大學、竹科管理局以及教育部調查中。但國民黨台北市議員王鴻薇今爆料，林智堅的親信、前新竹市政府民政處長張力可竟向中華大學下指導棋，欲為林智堅脫罪，轟黑手伸入校園，干預學校獨立運作，讓母校陪著林智堅道德沈淪。

【LIVE直播】林智堅論文抄襲案餘波未了 王鴻薇質疑林智堅黑手伸校園 ｜2022.07.14 @中時新聞網

王鴻薇指出，林智堅嚴重用黑手干預學校獨立運作，等於台版水門案，宣告林智堅同時有學術、政治醜聞。而針對王的指控，中華大學副校解鴻年14日回應，在發生論文爭議事件後，學校行政單位並未接到任何新竹市政府官員來訊，對王鴻薇所稱的LINE對話，完全不知情。

她說明，張力可是林智堅的8年幕僚，長期在新竹市政府擔任局處首長，曾任新竹市行政處長、商業處長、民政處長，現在林智堅請辭選舉，市府團隊中只帶了少數核心成員離開，張力可就是4個人之1，張立可是林智堅的左右手、親信。

王鴻薇爆料，林智堅7月8日辭職投入桃園市長選舉，但7月4日擔任新竹市政府民政處長的張立可以LINE聯絡中華大學老師，主要以電話方式聯絡，避免留下文字紀錄，但仍以文字洋洋灑灑提出說明，指導中華大學如何回應新竹科學園區管理局，為林智堅開脫。

王鴻薇出示LINE對話表示，從內容可知就是要幫林智堅脫罪，包括「法律層面」、「契約層面」、「道德層面」下指導棋，在法律層面上，推託之詞稱結案報告還沒有通過驗收，報告的著作權難確定，難確定著作權侵害疑慮，林的脫罪之詞沒有臉面去說是原創的。

契約層面部分，王鴻薇表示，內容稱使用自身的著作，應無上開契約違反之問題，且契約沒有明文禁止於報告前發表相關論文，她質疑睜眼說瞎話，林智堅不學無術、連契約都看不懂，契約明訂有保密條約，卻曲解契約內容。

台北市議員王鴻薇曝民進黨桃園市長參選人林智堅親信下指導棋幫脫罪。（王鴻薇提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員王鴻薇曝民進黨桃園市長參選人林智堅親信下指導棋幫脫罪。（王鴻薇提供／楊亞璇台北傳真）

她接著怒斥，最驚人之作是「道德層面」，連道德層面都要中華大學背書，如同林智堅在記者會秀出兩個老師的聲明，且還把陳明通聲明約束中華大學？拿陳明通壓中華大學，聲稱尚無討論道德瑕疵的必要。

王鴻薇喊話林智堅放過母校，別讓學校到老師承受這麼大的壓力，台大要組評審委員會，老師都很難找，若老師要睜眼說瞎話，一生清譽隨林智堅陪葬，但若說了真話，就是得罪當道，他們陷入天人交戰，林智堅還任由親信下指導棋，簡直吃人夠夠，一但讓林坐上桃園市長，還有什麼事情幹不出來？

台北市議員王鴻薇曝民進黨桃園市長參選人林智堅親信下指導棋幫脫罪。（王鴻薇提供／楊亞璇台北傳真）

她表示，她要揭發林智堅暗黑力量在台面下運作，呼籲大家一起挺台大、中華大學，別讓他們孤獨的面對暗黑勢力，並邀請林智堅針對中華大學碩士論文辯論，來證明是林的原創。