民進黨桃園市長參選人林智堅抄襲案，由中華大學、台灣大學、竹科管理局以及教育部調查中。但國民黨台北市議員王鴻薇今爆料，林智堅的親信、前新竹市政府民政處長張力可竟向中華大學下指導棋，欲為林智堅脫罪，轟黑手伸入校園，干預學校獨立運作，讓母校陪著林智堅道德沈淪。
王鴻薇指出，林智堅嚴重用黑手干預學校獨立運作，等於台版水門案，宣告林智堅同時有學術、政治醜聞。而針對王的指控，中華大學副校解鴻年14日回應，在發生論文爭議事件後，學校行政單位並未接到任何新竹市政府官員來訊，對王鴻薇所稱的LINE對話，完全不知情。
她說明，張力可是林智堅的8年幕僚，長期在新竹市政府擔任局處首長，曾任新竹市行政處長、商業處長、民政處長，現在林智堅請辭選舉，市府團隊中只帶了少數核心成員離開，張力可就是4個人之1，張立可是林智堅的左右手、親信。
王鴻薇爆料，林智堅7月8日辭職投入桃園市長選舉，但7月4日擔任新竹市政府民政處長的張立可以LINE聯絡中華大學老師，主要以電話方式聯絡，避免留下文字紀錄，但仍以文字洋洋灑灑提出說明，指導中華大學如何回應新竹科學園區管理局，為林智堅開脫。
王鴻薇出示LINE對話表示，從內容可知就是要幫林智堅脫罪，包括「法律層面」、「契約層面」、「道德層面」下指導棋，在法律層面上，推託之詞稱結案報告還沒有通過驗收，報告的著作權難確定，難確定著作權侵害疑慮，林的脫罪之詞沒有臉面去說是原創的。
契約層面部分，王鴻薇表示，內容稱使用自身的著作，應無上開契約違反之問題，且契約沒有明文禁止於報告前發表相關論文，她質疑睜眼說瞎話，林智堅不學無術、連契約都看不懂，契約明訂有保密條約，卻曲解契約內容。
她接著怒斥，最驚人之作是「道德層面」，連道德層面都要中華大學背書，如同林智堅在記者會秀出兩個老師的聲明，且還把陳明通聲明約束中華大學？拿陳明通壓中華大學，聲稱尚無討論道德瑕疵的必要。
王鴻薇喊話林智堅放過母校，別讓學校到老師承受這麼大的壓力，台大要組評審委員會，老師都很難找，若老師要睜眼說瞎話，一生清譽隨林智堅陪葬，但若說了真話，就是得罪當道，他們陷入天人交戰，林智堅還任由親信下指導棋，簡直吃人夠夠，一但讓林坐上桃園市長，還有什麼事情幹不出來？
她表示，她要揭發林智堅暗黑力量在台面下運作，呼籲大家一起挺台大、中華大學，別讓他們孤獨的面對暗黑勢力，並邀請林智堅針對中華大學碩士論文辯論，來證明是林的原創。
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