民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲爭議，風暴持續延燒。中廣董事長趙少康認為，民進黨很有把握「林智堅論文根本查不出名堂」，民進黨前立委沈富雄則直言，若此事真發生，那他會帶歷屆台大畢業的學生起來遊行。沈的說法引熱議，網友對林涉嫌抄襲以及綠營的態度，相當不滿。

趙少康12日在《少康戰情室》節目中，舉出台大政治系教授石之瑜的說法，認為林智堅的論文門「根本不必進行了，根本查不出名堂」，因所有經費都掌握在教育部手裡，且陳明通是國安局局長，此事恐無台大教授敢做委員。趙並舉台大政治學系教授蘇宏達，曾為「故宮議題」批判蔡政府，而被「查水表」的例子，強調這是民進黨用政治力干涉學術的證明之一，教授們現在嚇得要死。

沈富雄則認為，要對台灣的民主有信心，更直言：「如果真的如你所講，那我覺得歷屆所有台灣大學畢業的學生，要起來日夜遊行，沒完沒了。」並拍胸脯保證自己會帶頭這麼做，趙少康則表示只要沈帶頭他就追隨。

沈富雄的說法掀熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》和臉書相關連結留言：「當權者只要選舉贏，已經什麼都不管了」、「學術倫理？誠信？落跑？他們顯然只在乎年底選舉成敗」、「對於台大，個人不抱過多期待」、「台大的教授們為了明哲保身，怕死被國家機器查水表，當然能閃就閃，誰要多管閒事？」「如果台大教授沒有人敢出來，台大真的是可以廢掉了！」