民進黨桃園市長參選人林智堅今（20）日赴「虎頭山創新園區」，品嚐智能烘豆的咖啡、搭乘自駕巴士，感受智慧生活。林強調，他擔任新竹市長期間，與桃園市長鄭文燦推動很多AIoT產業工作，這兩個都是台灣重要的科技工業城市，盼未來能串聯桃竹科技廊帶、強強聯手，「擴大半導體產業的重鎮」，讓虎頭山成為下一座護國神山。

林智堅今日在臉書發文表示，「虎頭山創新園區」原本是海巡署用地，後來經過鄭文燦協調，成為亞洲·矽谷計畫的重要據點，結合自駕車與資訊安全物聯網兩大主軸，吸引優秀的創新團隊進駐，讓該處成為孵化下一個世代的AIoT產業的創新園區。

林智堅盛讚，早上起來，喝一杯智能烘豆的咖啡、出門搭上自駕巴士，利用通勤時間好好閱讀，「未來的智慧生活，就在這裡！」林強調，他過去擔任新竹市長，也推動很多AIoT產業工作，包含跟科技部合作，推動了竹科X產業園區，就是要為下一個世代AIoT產業來做準備。

林智堅還提到，這是他第二次體驗自駕車，上次在新竹，這次在桃園，這兩個城市都是台灣重要的科技工業的城市，期待未來能夠串聯桃竹科技廊帶，強強聯手，擴大半導體產業的重鎮，讓虎頭山成為下一座護國神山。