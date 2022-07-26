立法院民進黨團總召柯建銘批評國民黨安排考察新竹市調查站考察，是假考察之名行打壓之實。（林縉明攝）

立法院司法及法制委員會國民黨籍召委陳以信昨突然發出議程通知，將於明天考察調查局新竹市調查站業務概況。對此，民進黨團總召柯建銘今天強烈譴責，批國民黨假藉考察之名，行公然施壓之實，敬告國民黨懸崖勒馬。

林智堅台大碩論涉抄襲案的另位「當事人」余正煌，傳出任職於調查局新竹調查站。而立院司法法制委員會國民黨召委陳以信，臨時安排考察新竹市調查站，柯建銘為此今天親自主持黨團記者會，嚴厲譴責國民黨團假考察真施壓，行徑非常荒謬，包括到中華大學校門口叫囂施壓、潛入學校圖書館拍林智堅論文發臉書，公然介入校園跟司法檢調。

柯建銘說，國民黨團總召曾銘宗天天打給台大，詢問何時要成立審定委員會，台大教授蘇宏達未審先判，還發內部信說林志堅論文案是醜聞，國民黨傾全黨之力在打林智堅，把高等教育當作政治鬥爭工具。

據悉，民進黨團舉行記者會批評國民黨「私設刑堂」後，陳以信稍早發出通知，原定明天考察新竹市調查站業務概況延期，另擇期舉行再通知。

針對台大社科院長蘇宏達發出內部信件指稱，「這個醜聞也再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要。」柯建銘質疑，都還沒開會就發信件稱論文案是醜聞，根本是未審先判，「若法官皆如此，法院都可關門了。」

柯建銘說，此案連資料、證據都沒看過，也沒聽當事人說明，審查委員會更還沒開，身為主席與召集人的蘇宏達，竟然就可以對內宣稱這是「醜聞」，未審先判，置當事人的名譽於不顧，完全配合國民黨的政治需要演出。

柯建銘強調，蘇宏達過往配合國民黨政治演出，斧鑿痕跡斑斑，非但不公正客觀，且毫無公信力可言，淪為國民黨的政治打手，此次台大學術倫理委員會，蘇宏達能不迴避嗎？