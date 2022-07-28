花絮影片結尾，桃園市議會議長邱奕勝也拍片喊出「桃園善好」表達支持。（摘自張善政臉書）

國民黨桃園市長參選人張善政近日與同黨市議員與議員參選人拍攝宣傳照，稍早釋出拍攝花絮，影片結尾桃園市議會議長邱奕勝也拍片喊出「桃園善好」表達支持。張坦承，自己不是政治表演者，但相信儘管不是政治明星，只要能獲得不同世代的市民信任，為市民解決問題，就是鄉親期待的市長。

張善政表示，參選以來走遍桃園13個行政區，起初鄉親有些生疏地稱呼他「張院長」，到現在會與他拍肩握手，親切叫他「善哥」，讓他相當感動，也對選舉充滿信心。他坦言，近日發生許多事，自己不是「政治表演者」類型的候選人，理性高於感性，凡事重視效益與效率。

張善政說，理工人的性格從未改變，相信科學、相信證據會說話，公道自在人心，相信政治可以不必誇張煽情，而是要認真思考，誰能讓桃園人過更好的生活、讓年輕人在這找到機會、找得到工作、買得起房，打開人生職涯與成家立業的一片天，「這不才是政治該有的初衷嗎？」

張善政認為，若從政每天說的話和做的事，都與民眾的切身生活無關，為何民眾還要關心政治，相信不必是政治明星，應是能讓不同世代的市民信任的領導者、讓鄉親感到可以依靠、會為大家做事的人，才是桃園人的期待。

張善政最新釋出的拍攝花絮中，多位同黨市議員和議員參選人都穿上白色的國民黨桃園POLO衫，擺出各式姿勢喊出「善哥加油」。而在影片結尾，邱奕勝也穿上同件上衣，拍片喊出「桃園善好、桃園上好、桃園加油」口號，表達對張的支持，展現團結氣勢。