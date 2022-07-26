林智堅12億新竹棒球場爛到不能打 謝龍介轟：野球の魂都在憤怒

民進黨桃園市長參選人林智堅的2份論文涉嫌抄襲，風波尚未平定，其新竹市長任內重要政績新竹棒球場又出現品質不良問題。最新消息傳出，綠營操盤人士坦承，棒球場事件在短時間內迅速延燒擴大，甚至影響到雙北市長參選人陳時中及林佳龍的聲量，這種外溢效應讓人害怕。

林智堅中華大學、台大國發所的2份論文遭疑涉嫌抄襲，雖然他已大動作開記者會會秀證據，自清他是原創、絕無抄襲，但還是有部分內容被認為未解釋清楚，加上中華大學及台大均已成立審議委員會，最遲2個月後就會有結果。

沒想到，新竹棒球場耗費6年時間、斥資12億元的翻修改建，被認為是林智堅擔任新竹市長時期的重要政績，22日啟用後僅打了2場比賽就出現許多問題，包括地板落漆、女廁門鎖裝反等，甚至場地內的紅土鬆軟、草地中還有小石子，造成3名選手傷退，引爆大批球迷憤怒，球員也抱怨，中職聯盟最後緊急宣布24日的比賽延期，並將原定8月在新竹棒球場打的比賽，全更換場地。

據《鏡週刊》26日報導，綠營操盤人士指出，論文案主要是由藍營發動，對綠營支持者來說影響不算太大，但新竹棒球場事件卻是由球員及球迷怒火所引起，網路負評甚至在短時間內影響到陳時中及林佳龍等人的聲量，這種外溢效應讓綠營更害怕，林智堅也被逼在第一時間道歉。