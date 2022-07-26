民進黨新竹市長參選人沈慧虹今日（26）出席「竹塹七夕成年禮」。沈指出，新竹市有個很特別的習俗，16歲時會到竹蓮寺「作十六」，來代表自己長大成人，要開始為自己做決定，並為自己的行為負責。今年11月26日投票日，也希望讓孩子「做十八」，呼籲大家一起支持「18歲公民權修憲」公民複決，給年輕人機會，共同決定台灣的未來。

沈慧虹今日在臉書發文表示，新竹市有個很特別的習俗，16歲時，會到竹蓮寺「作十六」，透過「輭轎腳」、「脫絭」來代表自己長大成人，要開始為自己做決定，並為自己的行為負責。

沈慧虹強調，今年11月26日投票日，也希望讓孩子「做十八」，在18歲時享有公民權可以投票，決定台灣的未來。「18歲公民權修憲」修憲案的公民複決，是台灣首次修憲案交付公民複決，也是讓更多年輕人參與政治，嘗試改變台灣的最佳方案。

對此，沈慧虹指出，在台灣，18歲已經負起社會上大部分的責任，但過去年輕人沒辦法透過投票來決定政策走向與台灣未來，今年是大家創造歷史的時刻，年輕人有創意、有想法，要讓新的想法真的落實並改變，讓台灣更好更創新，降低投票年齡就是關鍵。沈喊話：「今年投票日，讓我們一起支持『18歲公民權修憲』公民複決，給年輕人機會，我們一起決定台灣的未來。」