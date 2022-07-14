民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲爭議，引發輿論關注。一份92000人參與投票的最新網路民調顯示，代表國民黨的張善政以67.1%看好度大勝林的19.0%，雙方差距相當驚人。此結果掀熱議，有網友更直言：「想不到台灣人的眼睛如此雪亮！論文案後林智堅沒戲唱了啦！」

《Yahoo新聞》針對「你看好誰能當選桃園市長？」進行投票，從昨日（13）截至今日早上7時30分，已有超過92000人參與投票，張善政獲得67.1%看好度，林智堅僅獲19.0%，代表民眾黨的賴香伶獲得6.5%，不知道／沒意見則有7.4%。

該民調另針對「桃園市長參選人都有空降爭議，你投票時，是否會將在地性列入考量？」進行調查，「可能不會」獲得29.6%，「可能會」獲得23.2%，「一定不會」獲得21.5%，「一定會」獲得17.0%，「不知道／沒意見」則有8.7%。

林智堅與張善政堅的民調差距，引發熱烈討論。網友湧入《Yahoo!奇摩新聞》與臉書相關連結留言：「想不到台灣人的眼睛如此雪亮！論文案後林智堅沒戲唱了啦！」「抄跑專家還想跟人選市長？」「投誰，就是不會投給落跑，抄襲的那位！」「這差距剛好而已啦！某人誠信已被自己玩完」、「當然是選認真負責的人」、「真心為桃園才是重點，空不空降其實沒有差」。