日本前首相安倍晉三今天演說時疑似遭到槍擊中彈，桃園市長鄭文燦稍早在臉書、推特發文，指消息令人震驚與不捨。希望台灣民主好朋友安倍能夠平安，並將槍手繩之以法，我們為他祈福。
鄭文燦在臉書、推特以中、日文寫到，稍早 NHK（日本放送協會）發佈的消息，日本前首相安倍晉三在一場演說活動中突然倒地，疑似遭到槍擊，消息令人震驚與不捨。希望台灣民主好朋友安倍能夠平安，並將槍手繩之以法，我們為他祈福。
日本前首相安倍晉三今天演說時疑似遭到槍擊中彈，桃園市長鄭文燦稍早在臉書、推特發文，指消息令人震驚與不捨。希望台灣民主好朋友安倍能夠平安，並將槍手繩之以法，我們為他祈福。
鄭文燦在臉書、推特以中、日文寫到，稍早 NHK（日本放送協會）發佈的消息，日本前首相安倍晉三在一場演說活動中突然倒地，疑似遭到槍擊，消息令人震驚與不捨。希望台灣民主好朋友安倍能夠平安，並將槍手繩之以法，我們為他祈福。
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