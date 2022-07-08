學術不端有客觀的定義，抄襲更需要有明確的證據，查重（similarity check）是使用連接到各文獻資料庫的查詢對比軟體，檢查文章與已發表文獻的重複程度，是一種科學的行為，查重雖不能表明是抄襲，但高度的重複引用率對於一位碩博士生來說，必須要改要調整。改才辛苦，林智堅連錯字都不改，辛苦什麽？拿到碩士學位，是學術的得利者，他辛苦什麽？又委屈什麽？真正委屈的是台大國發所師生，成為外界指指點點的對象。

總統蔡英文首度公開喊話提到：「智堅辛苦了！任何監督都應該基於事實，為了選舉任意抹黑，不是成熟民主應該有的亂象。相信智堅一定可以用最好的政策願景和亮眼的施政經驗爭取到更多的支持，讓市民有高品質的生活和可以期待的未來。」蔡英文這段政治語言的談話，企圖將焦點轉移到政治迫害、朝野惡鬥？那當初李眉蓁被圍剿時，蔡英文有沒有任何的表態嗎？林智堅的所作所為難道是學術界所能容忍的嗎？讓台大國發母所蒙羞，讓指導教授必須出面回應，林智堅難道連一點羞恥心都沒有嗎？

台大國發所學生會發表聲明，表示對畢業校友論文學術倫理疑義深表遺憾，恪守學術倫理為所有學術研究人員應當遵循基本規範。長期以來師長亦不斷耳提面命，提醒學生恪守學術倫理重要性，全體學生對此更是兢兢業業、不敢怠慢。國發所學生會也指出，早於2022年1月、110學年度第1學期第2次所務會議即決議，2月起申請碩博士論文口試，需繳交「碩博士論文原創性比對檢核表」和畢業論文需裝訂「碩博士學術倫理聲明書」。國發所學生會表示，最終仍須依照台大處理要點進行，校方已收到檢舉，審查檢附事證後將確認是否受理，若受理將由所屬學院於10日內組成審定委員會，並要點於規定時間內完成審定。

確實去過台大國發所無論參加研究計畫口試或是正式口試者，研究生都必須附上碩博士論文原創性比對檢核表，這是不爭的事實，國發所並沒有放水或隨意讓論文通過，那麼林智堅之前，所上還沒有規定提交碩博士論文原創性比對檢核表，這不是國發所的問題，而是林智堅個人的問題。

蔡英文總統說林智堅辛苦了？他究竟辛苦什麼？拿了中華與台大兩個學位？辛苦被抓包？他抄襲論文連錯字都沒改，哪裡辛苦？辛苦的是台大與中華大學，辛苦的是指導老師還要出來收拾殘局，辛苦的是台大學弟妹們日後論文會被指點。事實上，台大國發所是一個很不錯的系所，師資和各種制度都蠻不錯的，筆者身為國發所畢業的所友，看到外界批評母所很不是滋味，也不見得公允，但林智堅要反省，哪裡有抹黑你的地方，你更應該向台大國發所全體致歉才是。

迄今林智堅絲毫都沒有一丁點的悔意，造成台大麻煩及國發所的困擾卻一點歉意都沒有，態度傲慢，是非不明，這是最不可原諒之處，這種品德與態度，身為民選首長恐怕都令人質疑，對不起新竹市民，這種品性的人還要去美國，真是污辱了民主與法治，美國會收滿口政治語言的操守瑕疵者與爭議者嗎？

總之，林智堅企圖以訴訟止批評，這是搞錯了重點，他已經成為台灣的醜聞，玷汙了台灣的高教發展，鐵一般的事實是，林智堅論文發表在後，若要證明其為原創者，非有抄襲余正煌者，就必須提出先發表者曾接觸其著作證據，以證明自己才是受害者。在無有其他第三方的客觀證據下，按邏輯按照程序，林智堅都難以自圓其說。林智堅欠大家一個道歉，難不成林智堅還要控告余正煌嗎？林智堅犯後的態度才是最可惡的。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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