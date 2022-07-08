新竹市長林智堅論文爭議持續延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘今（8日）親自主持記者會聲援林智堅。（葉書宏攝）

新竹市長林智堅論文爭議持續延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘今（8日）親自主持記者會聲援林智堅，柯建銘表示，為何要親自主持記者會，就是要還原事實真相，講些公道話，他痛批政治不要介入校園，國民黨不要把台灣學術當成政治鬥爭工具，在中華大學外舉行記者會，已對學術極度不尊重，同時也呼籲國民黨要懂得物極必反，不要以為撿到核子炸彈。

柯建銘表示，不要把台灣學術當成政治鬥爭工具，國民黨台北市議員王鴻薇等人今親自到中華大學遞交陳情書，在中華大學門口開記者會叫囂，這是否是施壓或是演雙簧或是政治動作？但已對中華大學學術極度不尊重。

此外，國民黨立委費鴻泰質疑中華大學是幾流大學？柯建銘痛批，對中華大學極盡誣衊之能事，自己是新竹人、最了解中華大學，應該要持平來看待，中華大學32年前由新竹市企業界人士創辦，歷經32年辦學，如今還有超過5000名學生，畢業校友逾20萬人，因地理位置導致桃竹苗人士、甚至立法院同仁都在中華大學修讀過碩士學位。

關於國民黨批評中華大學是民進黨黨校，柯建銘表示，中華大學創辦人是前新竹市長、前國民黨副主席林政則，如今校長是劉維琪，他曾擔任過國民黨中央投資總經理，如此也不會就認為中華大學是國民黨黨校，自己很持平看到中華大學讓桃竹苗很多學子有進修機會，不能因為現任董事長李姸慧是民進黨新竹市議員，就說是民進黨黨校，根本與事實不合，老師、校友們聽聞不會搖頭嗎？

柯建銘批評，國民黨要不要查清楚，前行政院長張善政還擔任過中華大學特聘教授，這是非常典型政治介入校園，把學校當作記者會布景、把學術當作鬥爭工具，林智堅是自己從政以來最重要的政治夥伴，林智堅2000年加入他的服務處團隊，是典型的新竹人，是一個非常上進認真負責、充滿對城市願景、有高度使命感的人，是拼命三郎，對他充滿期待與祝福。

柯建銘表示，林智堅曾遭逢家庭變故，退伍後打零工、當過臨時演員，一開始加入服務處團隊是負責洗杯子、洗碗，但他什麼事情都做，與他一起打過新竹大大小小選戰，所以他才有能力當五星級市長。

他批評，國民黨淪為在野黨後，就如同義和團一樣，群龍無首在立院中沒有提過任何福國利民的法案，疫情期間也一直拉扯政府後腿，老舊的國民黨找了老舊的前行政院長張善政，如今看到林智堅這麼強沒有信心，把論文爭議當成撿到核子炸彈，核子炸彈亂爆也會傷害到自己。國民黨傾巢而出攻擊，但物極必反，這種行為難道是一個有機會重返執政的政黨嗎？相信選民是雪亮的，兩個學校都要成立調查委員會，很冷靜、坦然面對調查結果，這就是非常負責態度。

柯建銘要呼籲，國民黨與張善政要懂得物極必反，選舉結果是看人格特質以及過去表現，希望新竹城市治理經驗可以帶到桃園市，打造一個往前進的桃園市，這是林智堅的使命感；決定桃園市長是在桃園市民，張善政強調要君子之爭，台灣的政治走到要好好思考的，不是靠抹黑、攻擊就可以當選，選舉是比賽誰的能力、政見及過去表現。