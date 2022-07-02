翻攝自求真民調資料。（圖／賴香伶辦公室提供）

翻攝自求真民調資料。（圖／賴香伶辦公室提供）

翻攝自求真民調資料。（圖／賴香伶辦公室提供）

翻攝自求真民調資料。（圖／賴香伶辦公室提供）

新竹市長林智堅日前聲稱「內部民調」發現民眾沒有覺得他落跑或空降，對此民眾黨立委、桃園市長參選人公布民調結果反擊，有高達近六成的桃園市民認為林智堅應該先完成新竹市長的任期，再轉做其他政治職務，更指林應該說清楚、講明白，硬拗只會讓民眾更質疑落跑市長的誠信問題。

賴香伶今(2)日公布由最新民調結果顯示，有高達59.6％、約六成桃園市民認為「林智堅應該完成新竹市長任期再做其他政治職務」，只有16.7％者認為「不應該」，另有23.7％未表態。

對於民進黨徵召林智堅選桃園市長，有高達46.3％的桃園市民表示沒辦法接受，可以接受的僅33.4％，20.3％未表態。在政黨方面，也有超過五成的桃園市民進黨支持者認為應完成新竹市長任期，再轉做其他政治職務。

賴香伶表示，林智堅在接受媒體訪問時以「內部民調」指民眾沒有覺得他落跑或空降，卻遲遲不提出具體民調數字，因此公布具體民調數字讓社會大眾知道桃園市民的民意真相；請林智堅不要以「內部民調」這種模稜兩可的說法，合理化自己主動辭去地方首長職位、背棄對選民承諾的問題。若確實有所本，請林智堅市長公布民調結果，否則會讓自己再度陷入「欠缺誠信」的風暴中。

賴香伶說，林智堅近日還聲稱被批為「落跑市長」是勳章，進廚房不要怕油煙、球來了就接，都在合理化自己「毀諾、寡信」，令人大開眼界。「勳章說」只是證明林智堅在意的從來就不是桃園的民意，在意的只是小英男孩的位置，這實際上只是在同溫層取暖，不會獲得社會大眾的認同。

本次調查由《求真民意調查股份有限公司》於2022年6月21日至23日執行。調查對象為設籍在桃園市，年滿20歲以上的民眾，共計完成1085份市話有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差約在±3個百分點。

本調查以「電腦輔助電話訪問」系統（Computer Assisted Telephone Interviewing，CATI）進行訪問，事後再以「多變量反覆加權（raking）」方式，針對性別、年齡、教育程度、設籍行政區等四個變項進行加權處理，使樣本結構特性與母體相符。