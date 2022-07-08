民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學碩士論文爭議不休，台北市議員王鴻薇再揪時間點謬誤，她稱林智堅論文正本發表時間為2008年8月，晚於竹科管理局報告結案時間7月。對此，林智堅競選辦公室回應指出已針對不實指控提告，呼籲民代勿耗費社會資源，以政治口水凌駕大學自主，企圖影響審查結果。

王鴻薇指出，林智堅的論文放在中華大學的圖書館，書皮上面寫的完成日期寫的是2008年8月，那就是論文發表日期，晚於竹科管理局7月結案報告，林智堅卻用6月26日口試日期當作發表日期。

王鴻薇認為林智堅為了要強辯，才用口試日期解釋，但已嚴重違反《著作權》法，按照契約內容，不管是著作權在竹科或「廠商」中華大學，都沒有林智堅的份，任何個人都不能主張有著作權。

競選辦公室副主任黃任瑋表示，林智堅針對相關不實指控已委由律師完成提告程序，而大學校方也都對外表示將進行相關審查，呼籲民代勿耗費社會資源，以政治口水凌駕大學自主，企圖影響審查結果。