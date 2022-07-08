民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風波，總統蔡英文7日在林智堅的臉書貼文寫下「智堅辛苦了」相挺。前民進黨立委郭正亮爆料表示，蔡英文出面力挺林智堅，是在賭台大校長7月要改選，如果校長改選，院長也可能改選。

郭正亮8日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，台大承諾兩個月要公布調查結果。台大要賭自己的校譽嗎？醫師潘建志拿林智堅的論文作對比，重疊程度高達42％，簡直不可思議。一般來講如果超過30％，一定會退件，42％太離譜了。

蔡英文到林智堅臉書留言「智堅辛苦了」，郭正亮透露，蔡英文是在賭台大校長7月要改選，台大國發所新所長劉靜怡，跟綠營比較熟。國發所屬於社會科學院，院長是蘇宏達，如果校長改選，院長也可能改選，甚至認為擔任台大審定委員召集人的蘇宏達會遭到極大的壓力。

郭正亮以自身在大學教書為例，學生的期末論文，他也會用電腦比對，而學生被退件就會質疑，智堅怎麼會過，這就會構成林智堅慣例，台大要不要承受這種狀況？最重要的是，前面有一個高雄市議員李眉蓁及中山大學的判例。李眉蓁在第4天就承認了，李眉蓁在第一天的用語，也不是不承認，她說中山大學調查屬實，就退學位。但林智堅的處理模式，就是完全不承認，還要去告人家，也不認錯道歉。