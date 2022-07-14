民進黨桃園市長參選人林智堅論文門事件持續延燒，台北市議員王鴻薇再爆林的親信張力可向中華大學施壓下指導棋，林智堅14日強調如有不實指控會有法律行動。林的發言人林芸帆澄清對話紀錄是張向關心論文案的其他老師澄清法律及契約等層面問題，絕無干預，反批將政治黑手伸進校園的是國民黨、是王鴻薇，連日抹黑已引起中華師生的反感和焦慮。

王鴻薇出示對話截圖，稱新竹市府前民政處長張力可，指導中華大學分別以「法律面」、「契約面」、「道德面」回應新竹科學園區管理局的問題，不但法律面要求中華大學說難論定所謂著作權侵害，契約面契約上沒有違反，就連道德也要說無瑕疵，通通都要說林智堅沒有問題。

林智堅14日參訪金格被問及此事，他說中華大學已經發了聲明稿，也強調董事會絕對沒有介入校園，尤其是學術論文審理委員會裡面，團隊會陸續蒐集相關資料，如果有不實的指控都會有法律的行動。

林智堅競選辦公室發言人林芸帆說，遭截圖的對話紀錄是張力可日前向關心此事、和本案無相關性的老師，就法律及契約等層面的澄清，相關內容林智堅團隊也在媒體公開說明過，以捍衛林智堅和中華大學的名譽，相關內容傳給關心此案的朋友，並沒有不可告人或任何特殊之處。

「將政治黑手伸進校園的是國民黨、是王鴻薇！」林芸帆反批國民黨和王鴻薇為了抹黑、施壓中華大學，本月8日率國民黨參選人到中華大學門口踢館，她欲遞交陳情書卻該校代表總務長梁秋國拒收。王鴻薇每天開記者會施壓中華大學，重傷該校校譽，意圖傷害並干預大學的獨立運作，連日抹黑已引起中華師生的反感和焦慮，中華大學昨13日也發出聲明書，呼籲停止對該校做不實的影射和汙衊。