民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文抄襲風波。國民黨主席朱立倫今嗆，蔡英文總統當過教授，是否敢公開站出來說林智堅沒有問題，直言若林智堅不是抄襲，全中華民國會成為最大的笑話。

國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌與朱立倫今出席北市議會國民黨團餐敘。

對於國民黨桃園市長參選人張善說，桃園一役是蔡黨主席保衛戰，郝龍斌認為，民進黨所動用的資源，乃至於現在堅定提名有論文抄襲問題的林智堅，相信民進黨完全是為了政黨分贓在做這件事，對國民黨來講，必須要贏，而且現在的狀況非常好。

朱立倫則說，郝龍斌跟他都是台大教授，如果林智堅不是論文抄襲，「不是台大關門啊！全中華民國會成為最大的笑話。」

朱立倫反問，蔡英文總統當過教授，是否敢公開站出來說林智堅沒有問題，這已經成為最大的笑話，可以從頭抄襲到尾，這不叫抄襲？那要學校怎麼做，這是他們兩個做教授的無法置信的事情。