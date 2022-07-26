民進黨桃園市長參選人林智堅在新竹市長任內重要政績、新竹棒球場重建後竟爆出許多疏失，林智堅對此再次道歉，強調竹市府團隊「已養成負責任文化」，並保證球場持續調整到符合大家的期待。時常評論時事的藥師林士峰看完後也發文，質疑林智堅「要怎麼證明你現在的團隊從不負責任變成負責任？」

林智堅昨深夜再次發文向球迷與球員致歉，「讓你們失望了」，但林也呼籲「大家多一點信心」，他表示市府團隊近8年來完成許多建設，同時每年也有近千件工程案件進行，他直言「過程中也曾遭遇困難挫折」，同時也指出團隊「負責任的文化已經養成，直視問題，也不會躲避，然後去改善、去完成。」

林智堅也表示自己上周六就連絡了中職，而竹市府第一時間也成立改善小組，針對大眾關心的球場疏失，如草皮、球場的養護以及設備調整，「也一定會來補強，要符合職業賽事的標準。」林智堅也保證，對觀賽環境的檢討，會持續調整到符合大家的期待，才進行驗收付款。

林士峰今（26日）針對林智堅此事的聲明發文，開頭直接怒嗆林「你月初的時候還是新竹市長耶！還沒驗收就進行正式比賽，並且搞到停賽，不就是你自己的鍋嗎？」他更質疑林智堅，要怎麼證明其現在的團隊從不負責任變成負責任？因「現在領導新竹市政府的人不是你嗎？」