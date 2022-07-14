請辭新竹市長、代表民進黨出戰桃園市長選戰的林智堅，近期深陷論文門風暴，一份最新的新竹市長民調顯示，民眾黨立委高虹安以49.9%的支持度，成為網友最希望成為新竹市長的人選，而林智堅的不滿意度高達61.5%！

入口網站《Yahoo新聞》民調今（14日）起以「 你看好誰能當選新竹市長」為題進行網路投票，本次投票共有「你看好誰能當選新竹市長」、「你對新竹市前市長林智堅的滿意度如何」與「你認為未來新竹市最需要加強發展的方向為何」三題，投票時間將從今日統計至18日。

在問題一「你看好誰能當選新竹市長」，高虹安得到了49.9%的支持度，大勝國民黨參選人林耕仁的31.7%與民進黨參選人沈慧虹的11.7%；在問題二「你對新竹市前市長林智堅的滿意度如何」，有61.5%的網友不滿意（23.3%不太滿意，38.2%完全不滿意）；而在問題三「你認為未來新竹市最需要加強發展的方向為何」，「交通建設」以28.6%位居第一，「經濟發展」與「居住正義」則分別以13.0%、12.7%名列第二和第三。