民進黨新竹市長參選人沈慧虹，因育兒政策隔空槓上民眾黨參選人高虹安，沈慧虹昨天質疑高虹安提到「0到6歲國家養」口說無憑，高虹安今天反擊，行政院已提政策，沈當副市長7年多卻不清楚。沈慧虹回批，當時是回應林耕仁的長輩福利政策，嚴正要求高虹安道歉。高虹安則回應，希望這場選戰是政策的競逐，不是單純政治口水。

針對沈慧虹批評高虹安提到「0到6歲國家養」淪口號，高虹安表示，蔡總統早在2019就宣布政見「0到6歲國家一起養」，後來2021年行政院也召開記者會宣布政策上路，同年時任新竹市長林智堅發布臉書貼文感謝蔡英文總統推出「0到6歲國家一起養」的政見，並且也在新竹市初步落實。

高虹安說，「0到6歲國家養」政策獲得跨黨派的認同，變成蔡總統力推的國家政策，地方政府本來就應該加速落實，怎會是口號？沈參選人的批評，代表他並不熟悉已經制定的國家政策。

高虹安說，希望沈慧虹批評開火前多做功課，多向黨內前輩請益，先看看左右鄰兵，不要一開火就誤傷自家人，也希望這場選戰是政策的競逐，而不是單純政治口水。